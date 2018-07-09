У Харкові померла дитина, яка впала у вогнище на Івана Купала

У Харкові померла дитина, яка отримала тяжкі опіки на святкуванні Івана Купала.

П'ятирічний хлопчик впав у багаття у Кегичівському районі та отримав смертельні опіки, повідомляє «МедіаПорт».

Про подію у поліцію повідомили 6 липня.

«Як з'ясувалося, родина хлопчика відзначала свято Івана Купала. Поки батьки відволіклися на інші справи, хлопчик впав у багаття», - повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області.

За допомогою санавіації дитину доставили до харківської лікарні.

Сьогодні, 8 липня, у прес-службі Харківської міськради підтвердили інформацію про смерть дитини. Хлопчик отримав великі опіки найважчого 4-го ступеня, уточнили у мерії.

У поліції зазначають, що сім'я хлопчика «характеризується позитивно». За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 166 - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, під час купальських гулянь 6 липня у різних районах Харківської області опіки отримали четверо людей, включно із 5-річною дитиною.