У Львові поліція затримала групу осіб, які обікрали людей біля храму УГКЦ

У Львові, на площі Яворського, біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла 8 липня виявили групу осіб, які обікрали людей, що заснули на лавці.

Про це повідомляють на Гарячій лінії міста Львова.

Диспетчери «Центру Безпеки Міста» завдяки камерам спостереження повідомили про інцидент у поліцію. Оперативно скинули відео та фото підозрюваних для реагування патрулів поліції та швидкого затримання злочинців. Також повідомляли поліції про маршрут групи осіб для виявлення максимально точного місця знаходження.

Завдяки оперативним діям патрульних поліцейських, п`ятеро осіб, що підозрюються у здійсненні крадіжки, затримали та доставили у відділ поліції.