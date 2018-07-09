У мережі опублікували фото зруйнованих волинських храмів

На сторінках білоруського історичного ресурсу опубліковали унікальні старовинні фотографії деяких церков Любешівського району.

Як повідомляє "Район.Любешів", частина Любешівщини за часів Російської імперії згідно з адміністративним поділом належала до Пінського повіту Мінської губернії. Відтак, практично, всі документи з населених пунктів, підпорядкованих вищезгаданій губернії, опинялись в архіві Мінська. Таким чином потрапили туди і світлини сторічної давності храмів Любешева, Люб’язя та Судча.

Унікальність же фотографій у тому, що зображених споруд уже давно нема.

Окреме місце серед них посідає знімок любешівського костьолу піярів, знищеного за часів радянської влади. Узято його Еtoretro.ru, але він є цілісним тематичним доповненням цієї ретроспективи. Храм був частиною монастирського комплексу і мав незвичайний внутрішній розпис.