Археологи розповіли про знахідки, виявлені при розкопках біля Кирилівської церкви

Фахівці з Інституту археології НАН України завершили археологічні дослідження на будівельному майданчику пам’ятки архітектури ХVІІІ ст. «Наріжна башта мурів».

Про це розповів заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко, повідомляє "Вечірній Київ".

Він зробив фото унікальних знахідок біля старовинної башти мурів.

"Знайдено та досліджено культурний шар ХІІ - ХІХ ст. Є цікаві знахідки та важлива інформація. Але про це окремо та пізніше. Зараз в Інституті археології триває процес обробки матеріалу та підготовки відповідних звітів. [...] На час проведення археологічних досліджень, а це майже 2 місяці, всі реставраційні роботи було призупинено. Зараз ми будемо все надолужувати", - розповів Вадим Кириленко.