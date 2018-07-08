Українська художниця малює колажі з Іісусом у сучасному світі.

Художниця Алла Мінгальова викладає у своєму інстаграмі колажі, у яких розміщує героїв класичних полотен на сучасні фотографії, повідомляє сайт "Главное".

За її словами, над цією серією вона працює близько року, а її улюблена частина проекту - занурювати персонажів картин в офісну обстановку.

«Мені цікаво було „реінкарнувати“ їх і подивитися, як вони впишуться у сучасні реалії, - каже Мінгальова, - Вийшло дуже кумедно - особливо ті колажі, що присвячені офісному життю: я спробувала знайти героїв картин, схожих на моїх колег. Колеги були у захваті, а потім колажі стали публікувати і користувачі з усього світу».