Українська художниця малює колажі з Іісусом у сучасному світі
17:29, 08 липня 2018Суспільство
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Художниця "занурює" персонажів картин у сучасну обстановку / glavnoe.ua
Українська художниця малює колажі з Іісусом у сучасному світі.
Художниця Алла Мінгальова викладає у своєму інстаграмі колажі, у яких розміщує героїв класичних полотен на сучасні фотографії, повідомляє сайт "Главное".
За її словами, над цією серією вона працює близько року, а її улюблена частина проекту - занурювати персонажів картин в офісну обстановку.
«Мені цікаво було „реінкарнувати“ їх і подивитися, як вони впишуться у сучасні реалії, - каже Мінгальова, - Вийшло дуже кумедно - особливо ті колажі, що присвячені офісному життю: я спробувала знайти героїв картин, схожих на моїх колег. Колеги були у захваті, а потім колажі стали публікувати і користувачі з усього світу».
Українська художниця малює колажі з Іісусом у сучасному світі / glavnoe.ua
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