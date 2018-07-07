В Україні з'явився додаток християнських знайомств для смартфонів

Група молодих українських активістів руху "Територія відповідальності" - Олександр Вовк, Ілля Куртов, Ярослав Гавловський, Давид Подорожний - розробили додаток християнських знайомств для смартфонів.

Додаток безкоштовний і, як запевняють творці, буде безкоштовним завжди, повідомляє "Релігія в Україні".

Знайти та завантажити програму можна тут: для Android, для IPhone.

За статистикою за 2017 рік – 40% нових сімей познайомилися саме в інтернеті. Тому молодим людям прийшла ідея створити цей ресурс для електронних девайсів.

"Ми зібрали команду кращих українських IT - фахівців, які працювали над проектом протягом року, – говорить Олександр Вовк. – Головна мета програми Eden – бути відповіддю на молитви і мрії християн по всьому світу, щоб кожен міг легко знайти свого супутника життя і створити християнську родину. Ми хочемо використовувати сучасні цифрові технології для служіння мільйонам віруючих і нести в світ цінності щирості, чистоти, дружби та любові".