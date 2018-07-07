У заповідник на Тернопільщині передали столітній дзвін

Давній раритет – майже 125-річний дзвін – можуть відтепер оглянути туристи в залі сакрального мистецтва Національного заповідника "Замки Тернопілля".

Про це повідомив заступник генерального директора заповідника Руслан Підставка на своїй сторінці у Facebook.

"Фонди Національного заповідника "Замки Тернопілля" поповнив ще один раритетний експонат. Парафією церкви Всіх святих села Чорний Ліс Збаразького району було передано до музею дзвін кінця ХІХ ст., який з 1913 року знаходився у місцевому костелі Св. Анни", - написав Підставка.

За його словами, після Другої світової війни, коли костел атеїстична влада зачинила, дзвін із старої дерев’яної дзвіниці скликав на богослужіння парафіян греко-католицької церкви.

Після побудови нової дзвіниці віряни придбали новий дзвін, а старий, який зазнав незначних пошкоджень, – передали заповіднику.

Дзвін було відлито, як зазначає клеймо, у відомій ливарні Фельчинських у Калуші в 1894 році сином її засновника Міхала Фельчинського – Францішком – та його партнером Антоном Траутманом.