На Львівщині розробили туристичні маршрути старовинними церквами

У Городоцькому районі Львівщини спроектовано 12 маршрутів активного туризму.

Наразі фахівці презентували перші два туристичні маршрути, що охоплюють унікальну дерев'яну сакральну архітектуру. Про це інформує прес-служба Городоцької районної адміністрації.

"Маршрути розроблені на основі проведеного аналізу стану та тенденцій розвитку туристичної сфери району, а саме: туристичний потенціал, історико-культурні ресурси, народні промисли, фестивалі, виставки", ‒ йдеться в повідомленні.

Перші два путівники пропонують мандрівки унікальними дерев’яними церквами району. Перший шлях протяжністю 54 км пролягає через м. Городок – с. Годвишня – с. Долиняни – с. Зелений Гай – с. Градівка – с. Дубаневичі.

У Городку увагу туристів звертають на церкву Івана Хрестителя (1755 рік), у Годвишні варто оглянути церкву Вознесення Господнього (1886 р.). У Долинянах є дерев'яна церква-каплиця Покрови Пресвятої Богородиці (1875 р.). Село Зелений Гай привабливе церквою Вознесення Господнього (1903 р.). У Градівці є церква Преображення Господнього (1878 р.). Дубаневичі цікаві церквою Св. Миколая (1880 р.).

Другий шлях протяжністю 38 км має такий напрямок: с. Зашковичі – м. Комарно – с. Нове Село – с. Татаринів – с. Грімне – с. Кліцко.

Тут цікавими є такі об'єкти: Зашковичі – церква Св. Іллі (1834 р.), Комарно – церква Св. Архистратига Михаїла (1754 р.), Нове Село – церква Св. Миколи (1923 р.), Татаринів – церква Покрови Пр. Богородиці (1714 р.), Грімне – церква Преображення Господнього (1777 р.), Кліцько – Церква Успіння Богородиці (1603 р.).

Інші 10 маршрутів Городоцька РДА оприлюднить невдовзі.