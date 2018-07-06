Мешканці Києва налякані квартирним «шахраєм у рясі»

В Оболонському районі Києва з'явився зловмисник, який, представляючись священнослужителем, ходить по квартирах і видивляється, чи є у мешканців цінні речі.

Про це у фейсбуці повідомляють жителі Оболоні, пишуть "Вести".

"Увага! Вчора, 4 липня, на вулиці Автозаводській 89 і 93 ходив по квартирах "батюшка" і жебракував. Коли всі йому відмовляли у допомозі, він просив у жителів воду. Під цим приводом він заглядав у квартири", - написала у групі "Мінський масив. ОСН" жителька району Ірина.

За її словами, на вулиці, біля будинку, "священика" чекали двоє підозрілих людей. Підійшовши до них, "батюшка" зняв рясу і закурив. "Ходять, пробивають, хто є вдома і в кого яка обстановка. Ті діти, які були самі вдома, дуже перелякані. Попередьте, щоб ні під яким приводом вони не відкривали двері!" - підсумувала киянка.