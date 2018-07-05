На Харківщині руйнується унікальний скит

Унікальний скит в селищі Ко’вяги Валківського району Харківській області знаходиться у аварійному стані. Його розкрадають й псують вандали і "чорні археологи".

Між тим, співробітники обласного КП «Харківській науково-методичний центр культурної спадщини» мають наміри зробити в ньому музей, повідомляє Громадське радіо.

За словами заступниці директора Харківського науково-методичного центру культурної спадщини Вікторії Черкаско, багато руйнувань трапилося через те, що доступ до печери відкритий. «Зруйновано елементи деяких, скажімо так, наскальних малюнків, які там були. Вони там сфотографовані, зараз їх вже немає. І є відомості про те, що це все якось виноситься», - розповіла вона.

Всередині печери залишилися ніші для ікон і лампад, мощі ченця та каплиця, де вибито зображення Божої матері, але Ісуса у неї на руках вже немає.

За словами Вікторії Черкаско, наразі печеру охороняють правоохоронці. У той же час, ведуться розмови про те, щоб взагалі закрити до неї доступ і провести консерваційні роботи.

Печера була вирита, орієнтовно, в середині 18 сторіччя. Вона міститься в глиняній породі, і іншої такої в Україні немає, наголошують науковці. В ній є коридори, кімнати, глиняні пофарбовані стіни, іноді зустрічаються рослинні орнаменти.

Завідуюча сектором культури і туризму Валковської районної держадміністрації Валентина Шевченко сподівається, що в скиті можна поставити сигналізацію, щоб там не вештались чужаки. Співробітники ж Харківського науково-методичного центру культурної спадщини сподіваються законсервувати, відреставрувати, повністю дослідити скит і потім зробити там музей.