Представник ВРЦіРО може увійти до Наглядової ради Суспільного телерадіомовлення

Народні депутати України запропонували включити члена Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Про це йдеться у законопроекті №8538 «Про внесення змін до ст. 8 Закону України “Про суспільне телебачення і радіомовлення України”», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Наразі Наглядова рада складається з представників громадських організаційі зі сфер освіти та науки, фізичного фиховання і спорту, творчості і журналістики, захисту прав дітей, людей з особливими потребами і національних меншин та місцевого самоврядування. Представника релігійних організацій серед них немає.

Автори законопроекту зазначають, що Церква і релігійні організації в Україні стабільно посідають одне з перших місць за рівнем суспільної довіри.

Водночас, на думку ВРЦіРО, віруючі сьогодні найбільш обділені в інформаційному просторі.

Відмітимо, що нещодавно Рада Церков заявляла про необ’єктивність Суспільного мовника, який проігнорував у своєму ефірі Всеукраїнську ходу на захист прав дітей і сімей, яка зібрала понад 10 тисяч учасників, а також скаржилася до керівництва Наглядової ради «НСТУ» щодо скорочення в ефірі суспільного мовлення програм духовно-морального змісту.