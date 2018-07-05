У Києві відбулася благодійна інтерактивна акція для дітей з малозабезпечених родин

У понеділок, 2 червня, у Києві до Міжнародного дня захисту дітей відбулася благодійна конкурсна-ігрова акція «Подаруй дитині Мир», організатором якої виступив Синодальний відділ УПЦ із соціально-гуманітарних питань.

Благоотримувачами акції стали 37 дітей дошкільного та шкільного віку з 22 малозабезпечених та багатодітних родин, що доглядають дітей-інвалідів. Про це повідомляється на сайті Синодального відділу.

За словами голови Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань, протоієрея Владислава Діханова, сенс акції - не тільки передати святкові подарункові набори нужденним дітям, але й спонукати їх до відповідального та творчого ставлення до свого майбутнього, до своєї Батьківщини.

У цьому контексті організатори акції запропонували гостям свята інтерактивну програму з низкою пізнавальних майстер-класів та конкурсів. Зокрема, творча сесія «Пальмова гілочка» розкрила секрети ліплення із соленого тіста і навчила малечу радувати своїх близьких маленькими солодкими сюрпризами. Майстер-клас від викладача образотворчого мистецтва школи "ThinkGlobal” Анни Русалової допоміг дітям створити десятки оригінальних голубів миру, авторів найкращих з яких відзначили призами в межах конкурсу малюнків.

Ідея миру через творчість, яка стала провідною на акції, об’єднала організаторів та учасників свята у спільному бажанні робити справи милосердя, які надихають до миру в душі, а відтак - до мирної розбудови цілої країни, зазначають організатори.