У мережі опублікували фото відреставрованого масляного живопису купола Андріївської церкви

Науково-реставраційна рада Національного заповідника "Софія Київська" прийняла роботу з реставрації масляного живопису купола Андріївської церкви.

Наразі триває робота з ліпниною, повідомляє Znaj.ua.

Внутрішні реставраційні роботи Андріївської церкви в Києві почалися в 2017 році. Протягом року над відновленням образів у куполі Андріївської церкви працювали художники-реставратори. За цей час була відреставрована центральна ікона Бога-Отця і вісім образів архангелів і херувимів.

Також за цей рік із стін Андріївської церкви було знято все зайве покриття, в деяких місцях до 14 шарів масляної фарби. Потім художники відновили штукатурку, використовуючи традиційну технологію.

Як розповів перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко, колір підбирали скрупульозно.

"Ми прийняли ранній шар фарби. Щоб потрапити в історичний колір, цей зразок був відправлений у лабораторію в Німеччину. Хіміки-технологи його ретельно вивчили та вислали нам формулу. По ній була виготовлена фарба і зроблено 36 викрасок, поки не отримали в правильний відтінок ", - пояснив Кириленко.

Наразі йде робота з ліпниною. У заповіднику було прийнято рішення зберігати автентичну позолоту, а новою покривати лише відновлені фрагменти.

На цей рік у держбюджеті на реставрацію Андріївської церкви виділено 6,2 млн грн. Повністю роботи планується завершити за два роки.