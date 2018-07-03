Унікальному храму на Закарпатті повернули автентичний вигляд

На околицях Ужгорода, на одному з карпатських пагорбів знаходиться одна з культових історичних споруд Закарпаття та Європи – Горянська ротонда.

Як повідомляє "Панорама", вік її досі залишається спірним. Це єдиний такий унікальний храм на теренах області, яку історики датують 13-м століттям.

Храм шестикутної будови, має шість ніш та три вікна, і таких споруд навіть у світі – одиниці. Живопис виконаний у стилі італійської проторенесансної школи архітектора Джотто.

У травні тут завершили відновлювальні роботи, які не проводилися із 90-х років. Усе – за погодження Міністерства культури. Якби ж ремонт відтермінували хоча б на 5 років, стіни потріскалися б і хтозна, чи вдалося би зберегти храм, який є архітектурною пам’яткою України.

Роботи проводили у два етапи. Цементний тиньк, який на храм нанесли ще за радянських часів, шкодив фрескам, його замінили на вапняний, а завдяки відведенню води зникла пліснява. Горянська ротонда, відома ще як костел Св. Анни та церква Св. Миколая, зараз має автентичний вигляд, як кілька століть тому.

Список робіт ще є, зокрема, обробити дах, поміняти купол.