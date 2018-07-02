На Львівщині з автівки священика УГКЦ викрали дароносицю

У ніч на 30 червня у Золочеві Львівської області з автомобіля священика УГКЦ викрали дароносицю.

Зловмисник чи зловмисники проникли у автомобіль, що був припаркований біля будинку священика Віталія Барабаша, повідомляє місцевий портал zolochiv.net.

За фактом крадіжки було подано заяву у поліцію.

Дароносиця - невеликий ковчег, що використовується з метою перенесення Святих Дарів для здійснення таїнства причастя поза храмом. За допомогою принесених священиком Передосвячених Дарів до таїнства приступають хворі, вмираючі, ув’язнені та інші віруючі, які не можуть відвідувати храм.