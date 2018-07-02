На Львівщині з автівки священика УГКЦ викрали дароносицю
22:05, 02 липня 2018Суспільство
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Зловмисники проникли у автомобіль, що був припаркований біля будинку / zolochiv.net
У ніч на 30 червня у Золочеві Львівської області з автомобіля священика УГКЦ викрали дароносицю.
Зловмисник чи зловмисники проникли у автомобіль, що був припаркований біля будинку священика Віталія Барабаша, повідомляє місцевий портал zolochiv.net.
За фактом крадіжки було подано заяву у поліцію.
Дароносиця - невеликий ковчег, що використовується з метою перенесення Святих Дарів для здійснення таїнства причастя поза храмом. За допомогою принесених священиком Передосвячених Дарів до таїнства приступають хворі, вмираючі, ув’язнені та інші віруючі, які не можуть відвідувати храм.
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