Художники закінчили реставрацію живопису купола Андріївської церкви (фото)

Науково-реставраційна рада Національного заповідника "Софія Київська" прийняла роботу з реставрації олійного живопису купола Андріївської церкви.

Наразі триває робота з ліпниною, повідомляє ABCnews.

Внутрішні реставраційні роботи Андріївської церкви в Києві почалися в 2017 році. Протягом року над відновленням образів в куполі Андріївської церкви працювали художники-реставратори Михайло Кортиків, Владислав Кравцов і Віктор Мінько під керівництвом завідувача науково-реставраційних майстерень заповідника Анатолія Остапчука. За цей час була відреставрована центральна ікона Бога-Отця Саваота і вісім образів архангелів і херувимів.

Також за цей рік зі стін Андріївської церкви було знято все зайве покриття, в деяких місцях до 14 шарів масляної фарби. Потім художники відновили штукатурку, використовуючи традиційну технологію. Для стін вибрали стриманий, сіро-блакитний колір. Як розповів перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко, колір підбирали скрупульозно.

"Ми взяли найбільш ранній шар фарби. Щоб потрапити в історичний колір, цей зразок був відправлений у лабораторію в Німеччину. Хіміки-технологи його ретельно вивчили і вислали нам формулу. По ній була виготовлена фарба і зроблено 36 викрасок, поки не потрапили в правильний відтінок", ‒ пояснив Кириленко.

Нині триває робота з ліпниною. У заповіднику було прийнято рішення зберегти автентичну позолоту, а новою покривати лише відновлені фрагменти.

Також оновлюється система вентиляції та водовідведення. Працівники замінили "кватирки" в круглих вікнах, вони відкриваються важелем за іконостасом. Конденсат з вікон збирається в мідні труби на кожному ярусі, потім виводиться з будівлі.

Реставрація Андріївської церкви почалася в 2010 році. Комплексним проектом, прийнятим в тому ж році, передбачалося три етапу відновлювальних робіт.

Під час першого, в 2010-11 роках, було зміцнено фундаменти. "Оглядова площадка, по суті, стягує церква підковою. Роботи були зроблені на совість: система моніторингу в останні п'ять років фіксує стабільність фундаментів", ‒ розповів Кириленко.

Другий етап пройшов в 2015-16 роках, тоді були завершені роботи на схилах, зроблений фасад, сходи до церкви, зовнішня інженерія.

У минулому, 2017 році, почалися внутрішні роботи: відновлення інтер'єрів і внутрішньої інженерії. На сьогоднішній день вже завершена реставрація царських врат іконостасу, дияконські врата, однієї третини ікон, повністю завершені роботи під куполом.

На цей рік у держбюджеті на реставрацію Андріївської церкви виділено 6,2 млн грн. Повністю роботи планується завершити за два роки.