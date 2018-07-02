У Львові чоловік прийшов до поліції й зізнався у викраденні 23 тисяч гривень з храму УГКЦ

Залізничний районний суд Львова призначив два роки іспитового терміну чоловікові, який у березні обікрав греко-католицьку церкву.

Відповідний вирок, датований 25 червня, опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє "Zaxid.net".

Зокрема у вироку суду йдеться, що обвинувачений близько 23.00 зняв фрагмент скла та через вікно пробрався до церкви Христового Воскресіння. Після цього він викрав із скриньок пожертв гроші на загальну суму 23 тис. грн. Пізніше обвинувачений сам прийшов до поліції та зізнався у вчиненому, гроші обіцяв повернути.

Справу кваліфікували за ч. 3 ст. 185 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення). Законом за таке правопорушення передбачено від 3 до 6 років ув’язнення.

Суд призначив обвинуваченому мінімальне покарання, передбачене статтею, – три роки позбавлення волі. Однак тим же вироком, враховуючи його каяття та позитивну характеристику, звільнив від відбування покарання та призначив два роки іспитового терміну.