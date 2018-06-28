На Закарпатті побили та пограбували настоятеля храму

Невідомі жорстоко побили і пограбували священика настоятеля Свято-Вознесенського храму села Чорнотисів протоієрея Єфрема Росоху.

Як повідомляють "Новини Закарпаття", священик проживає у будинку біля храму. У вівторок вранці у храмі зібралися односельці, які прийшли помолитися за упокій душі померлого родича. Коли священик, який стояв обличчям до вівтаря, повернувся до прихожан – ті жахнулися: його обличчя було все в синцях, а сам отець Єфрем ледве на ногах тримався.

Люди одразу викликали «швидку», але настоятель храму погодився поїхати з ними у лікарню лише після закінчення служби Божої. Того ж дня викликали поліцію. Зайшовши всередину будинку, побачили безлад – наче хтось щось шукав. Сельчани заходили до священика, але на кілька хвилин по справах. Тому ніхто не може достеменно констатувати, де що лежало, і що саме могли забрати грабіжники. Багато крові було у спальній кімнаті й у ванній.

Підтвердити, чи спростувати факт грабежу отець Єфрем Росоха не може, бо перебуває у травматологічному відділенні райлікарні. Розглядали і версію, що, можливо, 78-річний священик упав зі сходів, але вона не підтвердилася – на них крові нема.

«Пацієнт середньої важкості. Закрита черепно-мозкова травма із забоєм головного мозку легкого ступеня, забійна гематома обличчя зліва, закриті переломи кістки носа та скуленої кістки зліва. Ретроградна амнезія (тобто, пацієнт не пам’ятає, як з ним сталося нещастя). Наразі його стан задовільний», – повідомив лікар травматологічного відділення райлікарні Владислав Сігеті.

У міліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.