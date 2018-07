Будинку Уряду Китаю подарували картину з зображенням православної церкви

На Міжнародному заході Українсько-Китайського співробітництва 26 червня представники Будинку Уряду Китаю отримали у подарунок картину київської художниці Roma Denis "The Window to the Universe" ("Вікно у Всесвіт"), одним з елементів якої є православна церква.

Загалом картина складається з 4 сюжетів: гори Тібет, міста Тернопіль, озера Мапам-Юмцо на Тібеті та ріки Дніпро біля острова Хортиця у Запоріжжі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила користувач соцмережі Тетяна Антонюк.

"Картина київської художниці Roma Denis "The Window to the Universe" ("Вікно у Всесвіт") була подарована як протокольний сувенір від Української Сторони на Міжнародному заході Українсько-Китайського співробітництва", - пише вона.

"Все відбулося просто грандіозно і з великим захопленням всіх присутніх" - відмітила вона.

Також Тетяна Антонюк зазначила, що у заході взяли участь перший Президент України Леонід Кравчук та голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.

У свою чергу, авторка картини Roma Denis вважає, що "The Window to the Universe" розпочала новий стиль в образотворчому мистецтві. "Всесвіт складається з квадратів, які гармонійно поєдуються між собою. Бог створив Всесвіт прекрасним, і у ньому переважає блакитний колір. На жаль, тільки люди ворогують між собою і роз'єднують себе. Але "Вікно" відкриває нам надію на всесвітній мир і любов", — сказала вона.