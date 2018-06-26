На Харківщині унікальний підземний храм охоронятиме поліція

Унікальний підземний храм в селі Ков’яги Валківського району Харківської області потребує посиленої охорони.

Такого висновку дійшли представники управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації після обстеження скиту, повідомляє «Урядовий кур’єр».

На спільній нараді з фахівцями Центру охорони культурної спадщини, Харківського обласного благодійного фонду сприяння історико-культурним дослідженням «Діти підземелля», Харківської державної академії дизайну та мистецтв, за участю представників правоохоронних органів та завідувача сектором моніторингу нерухомих пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, кандидата геологічних наук Ірини Черевко вирішено виставити біля печери поліцейську охорону, щоб цікаві гості не завдавали шкоди пам’ятці.

«Ми узгодили першочергові кроки щодо збереження цієї пам’ятки та прийняли рішення з посилення нагляду з боку правоохоронних органів. Це необхідно, щоб попередити несанкціоновані проникнення на об’єкт – це наносить шкоду пам’ятці», – розповіли в управлінні культури і туризму ХОДА і повідомили, що наразі розглядається питання встановлення відповідної системи охорони та камер відео-спостереження на об’єкті.

Відвідування скиту стане можливим лише після проведення планових заходів щодо його збереження та консервації.