Жителі Івано-Франківська запропонували освятити стадіон після концерту Олега Вінника

Житель Івано-Франківська заявив, що в піснях українського виконавця Олега Вінника присутня пропаганда алкоголізму, антихристиянства та розпусні фантазії. Відповідну петицію розмістили на сайті міської ради Івано-Франківська.

Автор петиції запропонував освятити Центральний стадіон "Рух" після виступу там співака, повідомляє MIGnews.com.ua.

"На концерті могли бути маленькі діти, не кажучи вже про жителів навколишніх будинків, які змушені були слухати пропаганду алкоголізму ("Мені не все одно, з ким ти п'єш вино"), розпусних фантазій ("Ти літала в чиїхось солодких снах"), зради ("Ах, який жорстокий обман, у тебе з іншим роман"), антихристиянства (помилкова думка: "Людина - Бог")", - йдеться в тексті петиції.

Письменник Олег Українець, який виступив ініціатором петиції, вказав, що на концерті були присутні заміжні жінки, у яких могли виникнути "гріховні думки" під час деяких пісень. Крім того, автор петиції звинуватив Винника в тому, що він виконував велику частину своїх пісень російською мовою "попри бойові дії на сході України".

"Просимо провести нараду з представниками церков, старшими міста, й освятити стадіон, щоб очистити його від скверни", - зазначив автор.

Петицію вже підтримали 167 осіб, всього необхідно набрати 250 підписів.