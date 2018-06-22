У Миколаєві в смітті на кладовищі знайшли «козачі» хрести

У Миколаєві під час прибирання тернівського кладовища в багаторічних покладах сміття були виявлені старовинні надмогильні, так звані «козацькі» хрести.

Про це розповів директор КП «Миколаївська ритуальна служба» Михайло Трофанюк, повідомляє «Свідок.info».

«Ясно, що з цвинтарної землі їх не вивернула невідома сила, а "вдячні нащадки", які влаштували на місці поховань предків могили для своїх близьких. Причому ці нащадки напевно живуть десь у Тернівці. І скаржаться на низьку якість комунальних послуг, високі тарифи і продажність політикуму», - зазначає чиновник.

Трофанюк закликав місцевих починати з себе, нагадавши, що цивільний самоконтроль дає підставу для вимог до владних структур.

«В іншому випадку це є лицемірство, залишає лише різницю в масштабі. Великий політик має можливість зруйнувати щось велике, а пересічний обиватель звалить своє сміття на могили засновників селища, в якому він живе...», - звернувся до жителів міста директор КП.

Раніше в Миколаєві активісти провели прибирання могил полеглих у роки Другої Світової війни на миколаївському некрополі, розташованому в районі Херсонського кільця. Активісти відзначили жахливий стан могил.