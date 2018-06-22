У Львові презентували роботи художника, який намалював 70 дерев’яних храмів

У виставковій залі Музею історії релігії у Львові відкрили виставку малярства Богдана Сікотовського «Дерев’яні церкви Львівщини».

Вона налічує 70 картин із зображенням унікальних сакральних споруд, повідомляє «Вголос».

Художник виставив всі ці картини уперше. Серед унікальних святинь, якими славиться Львівщина, у відображенні Богдана Сікотовського - церкви Успіння Пресвятої Богородиці (зведена 1603 року в селі Кліцько Городоцького району), святої Параскеви (1767 рік, село Погорільці Золочівського району), Воздвиження Чесного Хреста (1613 рік, місто Дрогобич), Святого Духа (1502 рік, село Потелич Жовківського району), Пресвятої Трійці (1720 рік, місто Жовква), собор Пресвятої Богородиці (1838 рік, село Матків Турківського району) та інші. Останні три церкви внесені до Списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Це вже десята персональна виставка Богдана Сікотовського. У творчому доробку митця є 126 полотен.