Поліція затримала чоловіків, яких підозрюють у вбивстві сторожа храму УПЦ в Мелітополі

Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисників, які проникли на території храму УПЦ в Мелітополі, спричинили смертельні тілесні ушкодження його охоронцю та заволоділи майном.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

Зловмисникам повідомлено про підозру.

У ніч з 18 на 19 червня невідомі особи проникли на територію храму, нанесли численні удари охоронцю, заволоділи майном та втекли з місця скоєння злочину.

Слідчим було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.187 (розбій) та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Хід розслідування кримінального провадження перебував на контролі керівництва ГУНП в Запорізькій області.

20 червня співробітники кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції затримали зловмисників на території Мелітополя. Ними виявились раніше засуджені місцеві мешканці 1988 та 1982 років народження.