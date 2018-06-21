Священик УГКЦ написав книгу про українських капеланів

На Тернопільщині відбулась презентація книги священика УГКЦ отця Михайла Забанджала "Лицарі Духа: Військові капелани УГКЦ XIX - XX століть у біографіях.

Про це повідомляє "Терен".

"У різні часи з українськими воїнами, які боролися за свободу і державність України, пліч-о-пліч ішли їхні духовні наставники – капелани. Саме вони підтримували борців, додавали їм сили духу і разом із ними жертвували найдорожчим – життям. Автор цієї книги, капелан [...] отець Михайло Забанджала, пише про українських капеланів двох останніх століть, їхні здебільшого трагічні долі і часто мученицькі смерті", - зазначено в описі видання.