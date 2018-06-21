У Луцьку при храмах хочуть створити місця для ночівлі безпритульних

12:09, 21 червня 2018
Суспільство
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Луцьк / volynnews.com

Відповідну петицію зареєстрували 20 червня, повідомляє "ВолиньPost".

У зверненні до міської влади йдеться про те, що сьогодні в Луцьку збудовано майже півсотні храмів. Більше 10 – на стадії будівництва. Але біля жодного з них немає будівлі для бездомних людей. 

Зазначають також, що у Луцьку діє Центр обліку бездомних громадян при церкві "Фіміам". Щоб потрапити туди, необхідно пройти певні процедури, а це не завжди можливо. До того ж, ті заклади, які є, працюють здебільшого в зимовий період. 

"Хоча й цієї зими ми не вберегли мінімум 5 життів бездомних людей, які просто загинули на морозі", - йдеться у петиції. 

Установи для бездомних осіб при храмах, на переконання автора петиції, можуть мати різну форму: будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальні готелі тощо. Найбільш ефективний спосіб повернути людину в суспільство – забезпечити постійними житлом і роботою. 

Аби зібрати необхідні кількість голосів і домогтися того, щоб петицію розглянула міська влада, є ще два тижні.

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