У Луцьку при храмах хочуть створити місця для ночівлі безпритульних

У Луцьку просять облаштувати будинки нічного перебування, центри реінтеграції та соціальні готелі для безхатьків при храмах.

Відповідну петицію зареєстрували 20 червня, повідомляє "ВолиньPost".

У зверненні до міської влади йдеться про те, що сьогодні в Луцьку збудовано майже півсотні храмів. Більше 10 – на стадії будівництва. Але біля жодного з них немає будівлі для бездомних людей.

Зазначають також, що у Луцьку діє Центр обліку бездомних громадян при церкві "Фіміам". Щоб потрапити туди, необхідно пройти певні процедури, а це не завжди можливо. До того ж, ті заклади, які є, працюють здебільшого в зимовий період.

"Хоча й цієї зими ми не вберегли мінімум 5 життів бездомних людей, які просто загинули на морозі", - йдеться у петиції.

Установи для бездомних осіб при храмах, на переконання автора петиції, можуть мати різну форму: будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальні готелі тощо. Найбільш ефективний спосіб повернути людину в суспільство – забезпечити постійними житлом і роботою.

Аби зібрати необхідні кількість голосів і домогтися того, щоб петицію розглянула міська влада, є ще два тижні.