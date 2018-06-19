На Прикарпатті люди виступили проти священика через ремонт храму УГКЦ (відео)

Люди кажуть, що храм УГКЦ, якому півтора століття, побудований без жодного цвяха і сучасний ремонт йому зашкодить.

Про це повідомляє ТСН.

Старовинний храм настоятель церкви вирішив оббити вагонкою. Селяни бояться, що такий ремонт прискорить руйнацію споруди.

Священик зі свого боку зауваження людей називає підступами диявола. Люди кажуть, що храм, якому півтора століття, побудований без жодного цвяха.

На боці селян і фахівці. І кажуть, що до такого ремонту треба підходити зважено. У свою чергу священник переконує, що ремонт потрібен, і показує тріщини на стінах.