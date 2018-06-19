З Балтського кафедрального собору вкрадені золоті та срібні прикраси образу Богородиці

У п'ятницю, 15 червня, у Свято-Успенському кафедральному соборі УПЦ міста Балта Одеської області була скоєна крадіжка прикрас із ризи ікони Божої Матері «Скоропослушниця».

Невідомими були викрадені золоті та срібні прикраси, які були пожертвувані парафіянами для прикраси образу Богородиці, повідомляється на сайті Балтської єпархії УПЦ.

На місце події була викликана поліція.