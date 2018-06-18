Чоловік, який пограбував церкву в Мелітополі, отримав два роки позбавлення волі

Мелітопольський міськрайонний суд виніс вирок церковному злодію.

Неодноразово судимого чоловіка звинуватили у крадіжці і грабежі, повідомляє сайт газети "МИГ".

Спочатку чоловік вкрав змішувачі для ванної та кухні в квартирі своїх знайомих. А потім вирішив поживитися у церкві «Нове покоління».

13 березня, бувши п'яним, він спробував вкрасти там металевий стелаж вартістю 700 грн. Але був помічений членом громади. Йому запропонували покласти стелаж на місце, однак рецидивіст натомість кинувся бігти разом зі здобиччю, що кваліфікується як грабіж.

Чоловіка спіймали самі парафіяни церкви. На суді він повністю визнав свою провину і отримав два з половиною роки позбавлення волі.