У Сумах відбувся хід на підтримку сімейних цінностей як фундаментальних основ держави

У Сумах 17 червня понад 500 осіб взяли участь у ході на підтримку сім'ї та сімейних цінностей як фундаментальних основ держави.

Про це повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова.

Учасники ходу зібралися біля одного з найбільших торгово-розважальних центрів міста, на вулиці Харківській, і рушили, змінивши раніше запланований маршрут і значно скоротивши його. Громадський порядок забезпечували 14 правоохоронців.

До ходи приєдналися цілі сім'ї з дітьми, багато були з дитячими колясками, а організатори заходу присутнім видавали білі повітряні кульки. Сумчани пройшли колоною, скандуючи «Україна - за сім'ю», з плакатами «Традиційна сім'я - здорова нація», «Тато, мама, діти, дім - Україна не Содом». Кілька людей несли державні прапори України.

За інформацією організаторів, для участі в ході своїх парафіян зібрали близько 10 сумських церков різних християнських конфесій.

За даними поліції, на 20.00 порушень громадського порядку на заходах, присвячених традиційним сімейним цінностям, не зафіксовано.

Цю акцію в Сумах її організатори влаштували як противагу «Маршу рівності», який відбувся в Києві.