У Сумах із Свято-Воскресенського собору УПЦ КП вкрали 2 тисячі гривень і золоті прикраси
11:16, 18 червня 2018Суспільство
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Свято-Воскресенський кафедральний собор УПЦ КП / stejka.com
У Сумах пограбували Свято-Воскресенський кафедральний собор УПЦ КП.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, крадіжка сталася вночі 16 червня під час грози.
«Невідомі особи проникли в храм, зламавши пожежні металеві двері з боку вулиці Воскресенської. Були викрадені дві тисячі гривень та золоті прикраси, які парафіяни залишали на іконах. Самі ж ікони зловмисники не пошкодили», - наголошується в повідомленні.
За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.
Ведеться слідство, яке під особистий контроль взяв начальник ГУ НП області Микола Лушпієнко.
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