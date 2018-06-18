У Сумах із Свято-Воскресенського собору УПЦ КП вкрали 2 тисячі гривень і золоті прикраси

У Сумах пограбували Свято-Воскресенський кафедральний собор УПЦ КП.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, крадіжка сталася вночі 16 червня під час грози.

«Невідомі особи проникли в храм, зламавши пожежні металеві двері з боку вулиці Воскресенської. Були викрадені дві тисячі гривень та золоті прикраси, які парафіяни залишали на іконах. Самі ж ікони зловмисники не пошкодили», - наголошується в повідомленні.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.

Ведеться слідство, яке під особистий контроль взяв начальник ГУ НП області Микола Лушпієнко.