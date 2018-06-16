У Миколаєві збираються відновити храм Вести

У п'ятницю, 15 червня, у Миколаївському краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» відбулася презентація «Храм Вести або Стоунхендж адмірала Грейга?».

Храм Вести до наших днів не зберігся. При цьому в різних джерелах інформації про нього залишилося не багато, повідомляє сайт Миколаївської міської ради.

Як повідомили в прес-службі мерії, фахівці провели справжнє розслідування – вони вивчили фотографії, карти і картини, які так чи інакше стосуються храму Вести, і визначили, де він перебував і яку роль відігравав. На підставі отриманих знань ентузіасти склали 3-D модель храму, яку представили широкій публіці.

«Ми дізналися, що він був побудований за участю адмірала Грейга, за офіційною версією, на честь вірності його дружини. Але скажу відразу: у це особливо не вірилося. Річ у тім, що адмірал Грейг дуже трепетно ставився до фінансування і дотримання законів. На території будинку командира Чорноморського флоту, де розташовувався храм, у той час було неможливо просто так будувати. Краєзнавець Юрій Крючков писав, що кораблі, заходячи до Миколаївського порту, брали у створ купола храму Вести», - розповів Андрій Шинкаренко.

Як виявилося, храм Вести був важливим навігаційним об'єктом і відігравав роль маяка. При цьому не виключено, що його використовували астрономи, адже Грейг дуже любив спостерігати за небесними тілами, і сприяв розвиткові астрономії. Розташовувався храм Вести в районі городища Дикий Сад.

Храм Вести був у довжину 10,7 метра, а завширшки – 8,4 метра. При цьому його будівля мала виступи, хоча всередині храм був правильної форми – 4,5 на 4,5 метри.

Мер Олександр Сенкевич відзначив, що планується реконструкція Флотського бульвару і нижньої Набережної, яка повинна буде доходити до Дикого Саду. І при розробці проекту реконструкції буде розглянуто можливість відновлення храму Вести.