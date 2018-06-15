Вчора, 14 червня, у Мелітополі вшанували пам'ять загиблих льотчиків ІЛ 76.

Священнослужителі Мелітопольського благочиння УПЦ на центральному міському кладовищі помолилися за упокій душ дев'ятьох льотчиків ІЛ 76, які загинули чотири роки тому в ході бойових дій на Донбасі, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

«Церква завжди вшановує пам'ять воїнів, бо ціною власного життя вони захищають кордони нашої Батьківщини. У солдатів завжди є місце для жертовності, мужності і подвигу, що дуже близько з ідеалами християнства. Священнослужителі Мелітопольського благочиння висловлюють своє щире співчуття всім рідним і близьким загиблих військових льотчиків», зазначив Мелітопольський благочинний, протоієрей Максим Смирнов.