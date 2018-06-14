У Дніпрі віруючі відновлюють 100-річну традицію - хресний хід по місту й області

У Дніпрі на Новому мосту 14 червня мешканці міста помітили колону віруючих.

Як виявилося, це був хресний хід із Новокодакською іконою Божої Матері, повідомляє "Інформатор".

Організатори хресного ходу розповіли, що таким чином віруючі відновлюють традицію, якій більше ста років. Маршрут хресного ходу проходить по Дніпру та області, по всій Дніпропетровській і Павлоградській єпархії і триває 23 дні. Минулого року за цей час віруючі пройшли понад 600 кілометрів, а в цьому дистанція буде ще довшою.

На даний момент у хресному ході беруть участь близько 100 осіб, але їх кількість постійно змінюється. Деякі люди йдуть, приїжджають інші. Серед учасників є навіть маленькі діти.

На з'їзді з Нового мосту на лівий берег колону віруючих зустрів екіпаж патрульної поліції і супроводив далі, щоб гарантувати безпеку учасникам. Під час ходу віруючі молилися, багато прийшли з іконами.