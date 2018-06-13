У Києві проспект Космонавта Комарова хочуть перейменувати на честь Любомира Гузара

На сайті Київської міської державної адміністрації триває обговорення про перейменування проспекту Космонавта Комарова у Солом’янському районі на проспект Любомира Гузара.

Про це повідомляє прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ.

Обговорення триває з 15 травня по 15 липня. Воно знаходиться під записом #514.