У Києві проспект Космонавта Комарова хочуть перейменувати на честь Любомира Гузара
19:00, 13 червня 2018Суспільство
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Любомир (Гузар) / news.ugcc.ua
На сайті Київської міської державної адміністрації триває обговорення про перейменування проспекту Космонавта Комарова у Солом’янському районі на проспект Любомира Гузара.
Про це повідомляє прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ.
Обговорення триває з 15 травня по 15 липня. Воно знаходиться під записом #514.
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