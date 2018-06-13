Залишки згорілої на Франківщині церкви захоронили на цвинтарі

10:18, 13 червня 2018
Суспільство
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У Новиці захоронили на цвинтарі рештки згорілої церкви / vikna.if.ua

Як повідомляють "Вікна", рішення прийняли без тривалих обговорень. Одноголосно заявили: усім миром будем будувати церкву. 

Громада на сході села обрала комітет, який візьметься за організацію будівництва нового храму.

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Новичани на зібранні вирішили: зранку наступного дня братися до роботи - прибрати після пожежі подвір'я, захоронити залишки спаленої  церкви на сільському цвинтарі. У вівторок до вечора все зробили. У найближчі дні запросять архітектора для обговорення проекту. 

Пожежу церкви у Новиці ліквідували за вісім годин з восьми одиниць техніки 28 рятувальників.

Церква в селі Новиця Калуського району - дерев’яна, пам’ятка містобудування і архітектури місцевого значення. На пожежі врятовано допоміжну будівлю церкви, дзвіницю та 5 поруч розташованих житлових будинків. Вогнем знищено будівлю церкви загальною площі 250 кв. метрів. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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