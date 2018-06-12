У Кам’янці-Подільському археологи розкопали сліди старовинних католицького й православного храмів

15:00, 12 червня 2018
Суспільство
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У кам’янецькій фортеці знайдено сліди католицького й православного храмів / credo.pro

На території Старої фортеці у Кам’янці-Подільському ведуться археологічні дослідження - на місці, де колись стояли Покровська православна церква і католицький храм св. Станіслава.

Про це повідомиляє "Сredo-Україна".

Завідувач сектору старожитностей Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, а також  безпосередній учасник розкопок Петро Болтанюк розповів про роботи:

"Зараз ми проводимо дослідження на місцезнаходженні костелу святого  Станіслава і церкви Покрова. Одне з головних завдань – це з’ясувати стратиграфію цього місця. На цей момент ми віднайшли кут костелу. Відкрилася ще одна стіна, яка, можливо, стосується пізнішої споруди з XVIIІ століття.

Ще виявили споруду довжиною 5-8 метрів. Швидше за все це можуть бути склепи з опису 1613 року, у яких похований Миколай Потоцький. Далі відкрили  фундамент Покровської церкви. Щодо костелу, то вважається, що він збудований у 1590-х рр. за Якова Потоцького і використовувався до 1672 р., поки турки не перетворили його на мечеть. Після повернення поляків у 1699 р. знову був освячений на католицький храм, у якому молився пан староста. Храм був зруйнований приблизно у 1812 році. Розмірів його ми не знаємо, але за планами можу припустити, що його ширина становить 12 метрів.

На відмінну від кам’яного костелу православна церква Покрови була дерев’яна і була розібрана регентом Міхалом Маскевич за п’ять місяців перед приходом турків до Кам’янця, його планам перебудувати храм не судилося здійснитися", - сказав він.  

Було віднайдено також поховання, що можливо стосується розграбованої XVII ст. гробниці князів Коріатовичів, відомих фундаторів багатьох храмів на Поділлі. 

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