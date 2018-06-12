Польські консули відвідали виставку сакрального мистецтва у Кременці

У виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею проходить виставка сакрального мистецтва.

На відкриття виставки до Кременецького краєзнавчого музею завітало багато гостей, серед яких був мер міста Олексій Ковальчук, два консули Республіки Польща Кшиштоф Савіцкі та Марек Запур, голова Волинської обласної Національної спілки художників Володимир Марчук та інші, повідомляє прес-служба Кременецької міської ради.

Відкриття виставки Кременецький краєзнавчий музей приурочив до святкування Дня міста. Це вже третя щорічна виставка, яку музей проводить у Кременці.

У своїй промові директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук зазначив, що виставки в Кременці сучасного іконопису вже стали доброю традицією і завжди від відвідувачів є багато схвальних відгуків, особливо добрі слова звучать від місцевих митців та студентів кафедри образотворчого мистецтва педагогічної академії.

Виставка працює до 12 червня.