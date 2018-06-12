На Прикарпатті священик посварився з парафіянами через реконструкцію храму УГКЦ

У селі Вовчинець, на Прикарпатті, взялися реконструювати унікальну дерев’яну церкву ХІХ століття. Всередині її хочуть оббити фальш-брусом.

Як повідомляє "Галицький кореспондент", проти цього виступили архітектори та парафіяни. Натомість священик певен, що робить добру справу, а «мазюкання» на стінах не мають ніякого значення.

Дерев’яна церква Святого Архистратига Михаїла діє з 1862-1865 років. Це пам’ятка архітектури місцевого значення. Вона побудована без жодного цвяха і вкрита ґонтом. Якщо придивитись, то можна побачити посічені осколками мін та кулями стіни. Фрагмент однієї навіть замінили, бо її пошкодив вибух бомби.

Ідея оббити храм фальш-брусом (різновид вагонки – ред.) виникла у священика декілька років тому. Він десь бачив таке в храмі, а більшість людей підтримали. Тож зараз вже завезли матеріали та розпочали роботи.

«Ми були у Війтишина (Володимир Війтишин – архієпископ і митрополит Івано-Франківський УГКЦ – ред.) з проектом, він поблагословив і поставив печатку. Але все затягнулося і впиралося в кошти. Зараз сесія виділила нам гроші на це», – розповів прихожанин Михайло Новгородський.

Він пояснює, що стіни хочуть обшити фальш-брусом, аби були рівні. Мовляв, так значно гарніше. Нарікає, що через шпари в стінах взимку використовують дуже багато газу.

Архітектор, начальник відділу охорони культурної спадщини Володимир Ідак виступив категорично проти такої реконструкції. Каже, що це той випадок, коли нічого не робити набагато краще, ніж робити таке.

Він пояснює, що дерев’яна церква – це як жива істота, яка також дихає. Тому закривати шпаринки не можна. Дерево вже стабілізувалося і знайшло своє місце. Таким чином відбувається циркуляція повітря. Тому то й церква вже так довго стоїть. Цим не можна нехтувати. Якщо оббити стіни ззовні чи зсередини щільними матеріалами, то припиниться або зміниться циркуляція повітря. Відповідно, це може обернутися небажаними наслідками.