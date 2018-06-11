На Львівщині знайшли хрест-складень, датований періодом XII-XIII століття

Бригада реставраторів завершила роботи із заміни підлоги у храмі Святої Параскеви у Буську й знайшла старовинну реліквію.

Під час вирівнювання грунтового покриття у вівтарній частині будівельники знайшли складаний литий бронзовий нагрудний хрест-складень (т. зв. «енколпіон»), попередньо датований періодом 12-13 ст., повідомляє zik.ua.

Хрест складається із двох окремих частин і призначений для зберігання священних реліквій – як правило, мощей святих.

Рельєфно чернений енколпіон із заокругленими кінцями і навершям у вигляді граненої намистини містить зображення розп’яття на лицевій пластині та вирізьблений хрест на зворотній. Хрест належав, імовірно, священику або іншій духовній особі, похованій на території старого прицерковного кладовища.

Для історії Буська ця знахідка має неоціненне значення. Оскільки є непрямим свідченням того, що вже у ХІІ ст. на Довгій Стороні стояв храм із присвятою Святій Параскеві.