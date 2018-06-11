Рада Церков опублікувала відкритий лист щодо Суспільного мовлення в Україні

Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій опублікувала відкритий лист щодо Суспільного мовлення в Україні.

Лист опубліковано на офіційному сайті ВСЦіРО й подано нижче без змін.

"Шановний пане Зурабе!

Вистраждале в десятиліттях спроб і намагань різноманітних інституцій громадянського суспільства (в тому числі й його релігійної складової) – суспільне телерадіомовлення – головним своїм призначенням мало б мати задоволення інформаційних потреб найбільших соціальних груп, служити громадськості і бути залежним від неї. Проте, ми з жалем змушені констатувати, що програмна політика Суспільного мовника далеко не відповідає суспільним сподіванням та поставленим завданням.

Ми з прикрістю спостерігаємо, що в українському інформаційному просторі сьогодні є обділеною найбільша соціальна група України – віруючі люди. Вважаємо, що суспільне телерадіомовлення зобов’язане забезпечувати інформаційні потреби цієї багатомільйонної аудиторії. У соціологічному вимірі Україна є країною з найбільшою кількістю релігійних організацій на пострадянському просторі та у Європі. І ці громадяни є справними платниками податків до державного бюджету з якого фінансується суспільне мовлення. Що ж ми маємо – одну годину телеефіру на близько-релігійну тематику?

Також, суспільне телерадіомовлення, передусім, має утворити безпечний інформаційний простір, який буде орієнтований на формування світогляду з притаманними Україні і українцям цінностями сім’ї, добра, патріотизму, служіння одне одному, розбудови сильної та здорової держави. Що ж ми спостерігаємо в дійсності?

2 червня 2018 року біля 10 тисяч киян та гостей міста взяли участь у Всеукраїнській Ході на захист прав дітей та сімей. Серед учасників Ходи можна було побачити батьків з дітьми різного віку у вишиванках, багатодітні сім’ї, представників громадських та благодійних організацій, небайдужу молодь, духовенство різних конфесій, гостей з різних міст України. Ця подія є непересічною, бо це була чи не найбільша маніфестація останніх років, метою якої було привернення уваги суспільства та медіа до проблематики державної сімейної політики. Проте, на жаль, жодної згадки про дану подію в телеефірі та на інших інформаційних ресурсах Суспільного мовлення не було.

Можна зрозуміти і пробачити симптоматичну «сліпоту» олігархічних мас-медіа (за одиничним виключенням) на понад десятитисячну акцію небайдужих до майбутнього українських сімей і до майбутнього України віруючих людей в центрі столиці. Зрештою, Господь суддя їхнім клятвам в чесності і об’єктивності. Але таке свідоме замовчування не можна пробачити Суспільному мовнику, який закриває очі на такі суспільні акції на догоду чи-то тимчасовій кон’юнктурі, чи-то диктатові нетрадиційної меншості.

Ми ще плекаємо надію, що Ви звернете на це увагу і докладете достатньо зусиль, щоб направити цю ситуацію, задля реалізації інтересів багатомільйонної аудиторії віруючих різних церков і релігійних організацій, і нам не прийдеться вдаватись до більш рішучих заходів захисту наших громадянських прав, зокрема на свободу вираження поглядів без жодної дискримінації, як це гарантується Конституцією України та ч. 7 статті 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

З надією на порозуміння та громадянську злагоду задля кращого майбутнього.

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

З належною повагою, Єпископ Олександр Зан-Фабіан

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій,

Глава Консисторії Закарпатської Реформатської Церкви", - йдеться у листі.