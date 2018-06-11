Рада Церков заявила, що в інформаційному просторі обділена найбільша соціальна група України – віруючі

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає, що в українському інформаційному просторі сьогодні є обділеною найбільша соціальна група України – віруючі люди.

Про це йдеться у відкритому листі ВРЦіРО до Голови Правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Зураба Аласанії, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Подібні зауваження відносно однобічності чи упередженості Рада Церков висловила також і до інших національних телеканалів, які проігнорували в своїх новинах Всеукраїнську Ходу на захист прав дітей і сімей. Ця просімейна акція зібрала 2 червня в центрі Києва біля 10 тисяч громадян.

“Таке свідоме замовчування не можна пробачити Суспільному мовнику, який закриває очі на такі суспільні акції на догоду чи-то тимчасовій кон’юнктурі, чи-то диктатові нетрадиційної меншості”, – зауважує Рада Церков.

У листі ВРЦіРО наголошується, що суспільне телерадіомовлення зобов’язане забезпечувати інформаційні потреби в тому числі і багатомільйонної аудиторії віруючих громадян, які є справними платниками податків до державного бюджету.

“Ми з жалем змушені констатувати, що програмна політика Суспільного мовника далеко не відповідає суспільним сподіванням та поставленим завданням”, – заявляє Рада Церков.

Українські церкви і релігійні організації очікують, що Правління та Наглядова рада ПАТ «НСТУ» звернуть увагу на ці зауваження та докладуть зусиль, щоб виправити цю ситуацію задля реалізації інтересів багатомільйонної аудиторії віруючих різних церков і релігійних організацій.

Нагадаємо, відповідно до статті 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»: “Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими об'єднаннями засоби масової інформації”.