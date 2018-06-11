У Facebook українців запитують, чи порушується право на свободу віросповідання у державі

На офіційній сторінці Центру інформації Української Православної Церкви у Facebook розпочалось опитування користувачів соцмережі щодо забезпечення конституційного права на свободу віросповідання.

Респонденти висловлюють свою думку, відповідаючи «так» або «ні» на питання «Чи порушується в Україні право на свободу віросповідання?». У коментарях під опитуванням є можливість надати розгорнуту відповідь на питання.

Нагадаємо, у статті 35 Конституції України зазначено: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність».

Однак, як відомо, наразі захопленими залишаються близько 40 храмів Української Православної Церкви. Йде активне втручання держави в церковне життя. Зафіксовані погрози з боку націоналістичних організацій.