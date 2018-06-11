Оприлюднено відео з висоти пташиного польоту, як вигляда згоріла на Франківщині церква

У Новиці вщент згоріла церква.

За словами очевидців, пожежа розгорілася близько другої години ночі у понеділок, 11 червня, повідомляють "Вікна".

Храм розташований у селі Новиця, Калуського району Івано-Франківської області. Як і саме село, цей храм є унікальним. Вважають, що він є найбільшим дерев'яним храмом Галичини, а то й цілої західної України. Загальна площа стін - понад 4 тис. м. квадратних. Церкву збудовано під керівництвом отця Петра Соловія (1894-1963) стараннями й жертовністю парафіян і освячено 19 серпня 1938 року. На той час сподвигнути таку велич було не просто, адже таких технологій, які є зараз, на той час не було, все було зроблено "голими руками".