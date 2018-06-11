На Івано-Франківщині згоріла 100-літня церква

В Івано-Франківській області згоріла побудована майже 100 років тому дерев’яна церква.

Як повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області, інформацію про пожежу в селі Новиця Калуського району рятувальники отримали вночі.

Горіла будівля церкви Преображення Господнього УПЦ КП, побудована 1921 року (церква дерев’яна, пам’ятка містобудування і архітектури місцевого значення).

До гасіння пожежі залучали 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 осіб. Ніхто з людей не постраждав. Ніхто з людей не постраждав. Пожежникам вдалося запобігти загорянню однієї допоміжної будівлі біля церкви, однієї дзвіниці та 5 розташованих поблизу житлових будинків. Вогнем знищено будівлю церкви загальною площею 250 м. кв. Причина виникнення пожежі встановлюється.