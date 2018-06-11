На Івано-Франківщині згоріла 100-літня церква
12:16, 11 червня 2018Суспільство
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Причина виникнення пожежі встановлюється / ДСНС
В Івано-Франківській області згоріла побудована майже 100 років тому дерев’яна церква.
Як повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області, інформацію про пожежу в селі Новиця Калуського району рятувальники отримали вночі.
Горіла будівля церкви Преображення Господнього УПЦ КП, побудована 1921 року (церква дерев’яна, пам’ятка містобудування і архітектури місцевого значення).
До гасіння пожежі залучали 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 осіб. Ніхто з людей не постраждав. Ніхто з людей не постраждав. Пожежникам вдалося запобігти загорянню однієї допоміжної будівлі біля церкви, однієї дзвіниці та 5 розташованих поблизу житлових будинків. Вогнем знищено будівлю церкви загальною площею 250 м. кв. Причина виникнення пожежі встановлюється.
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