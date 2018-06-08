Митники затримали чоловіка, який намагався незаконно вивезти з України ікону «Суздальські чудотворці»

Нещодавно на митному посту «Бачівськ» правопорушники намагалися перетнути українсько-російський кордон з культурними цінностями, на які встановлено обмеження до вивозу за кордон.

У ході огляду транспортного засобу, який слідував на виїзд з України, виявлено ікону «Суздальські чудотворці», повідомляє GOROD.sumy.ua.

Громадянин Російської Федерації перевозив образ в салоні автомобіля серед особистих речей.

Виявлений предмет старовини передали для подальшої експертизи та прийняття правового рішення, адже знахідка може становити культурну та історичну цінність.

На правопорушника працівники Сумської митниці ДФС склали протоколи про порушення митних правил.