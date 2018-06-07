На Київщині чоловік вкрав із дзвіниці два дзвони, щоб купити горілку

У храмі на Київщині обікрали дзвіницю.

Як повідомляє "2+2", один із викрадених дзвонів виготовлений ще у 19 столітті. Виявилося, що злодюжка зазіхнув на святе заради кількох пляшок оковитої.

Один дзвін, вагою близько 8 кілограмів, церкві подарувала парафіянка, інший – завважки близько 12 кілограмів, – цінніший, він виготовлений ще у 19 столітті. Обидва зникли з дзвіниці церкви у Баришівці вночі.

За останні чотири місяці чоловік вже тричі лазив до дзвіниці. Спочатку поцупив язики дзвонів та усілякого заліза на майже 45 кілограмів, а потім добрався і до головної здобичі.

"Люди зараз такі, які дивляться зовсім інакше на ці речі, їм нема нічого святого", - сказав отець Любомир, настоятель Свято-Успенської церкви смт. Баришівка.

Священник і парафіяни вже й не сподівалися, що почують знайомий передзвін. Утім, за кілька днів отримали від копів благу звістку – викрадене знайшли. Зловмисник здав дзвони на брухт, аби купити собі горілки.

"Оперативним шляхом було встановлено, що крадіжку даних речей із приміщення дзвіниці скоїв місцевий житель, який наразі ніде не працює. У своєму правопорушенні щиро каїться, активно сприяє розкриттю злочину", - сказав Василь Шум, слідчий Баришівського відділення поліції.

Дзвони не ушкоджені, їх повернуть до храму. За свою здобич чоловік отримав лише 700 гривень. За цей злочин викрадач може сісти за ґрати на шість років.