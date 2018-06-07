На Хмельниччині затримали чоловіка, який вкрав з каплиці та здав на металобрухт церковне приладдя

На Хмельниччині поліцейські затримали чоловіка, який обікрав каплицю.

Про це інформує СК ГУНП в області, повідомляє "Depo.Хмельницький".

33-річний раніше судимий мешканець Дунаєвецького району проник до каплички та викрав звідти церковне приладдя - кадило та деталі підсвічника, які в подальшому здав на пункт прийому металобрухту.

Крім того, з'ясувалося, що він вже неодноразово вчиняв дрібні крадіжки грошей з цієї ж каплички, однак священик жалів його і нікому про це не повідомляв. Та цього разу зловмисник викрав церковне начиння - латунне кадило та деталі підсвічника. В подальшому усе викрадене він здав на пункт прийому металобрухту в Дунаївцях за 300 гривень. Поліцейським вдалося вилучити і повернути зазначені речі.

Зловмисника розшукали у місцевому лісі, де він навіть встиг обладнати собі літнє житло.

Матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, з обвинувальним актом вже направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.