На YouTube презентували медіапроект «Віра у великому місті»

На каналі YouTube сьогодні відбудеться презентація медіапроекту видавництва «Нікея» «Віра у великому місті».

Режисер Валерія Гай Германіка запрошує на розмову про те, як жити з вірою в Бога кожен день свого життя, повідомляє видавництво.

Її героями стануть люди різних професій, для яких віра - це не мода чи упередження, а духовний пошук у сучасному світі мегаполісу.

Проект «Віра у великому місті» адресований аудиторії, яка цікавиться релігією. Його мета - розповісти про можливості переродження особистості у вірі та з Богом, допомогти подолати забобони та зробити перші кроки до Церкви для того, щоб жити по вірі в ритмі сучасного міста.

Про те, як поєднати активне життя та християнську віру, розкажуть представники світу селебріті, «лідери думок» з середовища бізнесу, медіа, світу мистецтва, реалізовані у своїй професії люди, для яких робота стала служінням і місією у світському просторі.

Германіка - режисер фільмів і серіалів "Усі помруть, а я залишуся", "Школа", "Короткий курс щасливого життя".