У Львові відреставрують дах костелу XVII століття

У Львові відреставрують дах храму Климентія Шептицького (костелу Казимира).

Управління охорони історичного середовища ЛМР 4 червня підписало угоду з підрядником про виконання робіт, повідомляє Zaxid.net.

ТОВ «Арка-Пік» має виконати усі роботи за 4,171 млн грн. Зокрема, під час реставрації відновлять перекриття, дерев’яну частину даху, а найбільш пошкоджені елементи замінять. Окрім того, під час ремонтних робіт облаштують нове покриття на горищі, відреставрують покриття дзвіниці та малого храмового дзвону. Завершити усі роботи з реставрації даху мають до кінця 2019 року.