У Львові відреставрують дах костелу XVII століття
14:00, 07 червня 2018Суспільство
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Костел Казимира / tvoemisto.tv
У Львові відреставрують дах храму Климентія Шептицького (костелу Казимира).
Управління охорони історичного середовища ЛМР 4 червня підписало угоду з підрядником про виконання робіт, повідомляє Zaxid.net.
ТОВ «Арка-Пік» має виконати усі роботи за 4,171 млн грн. Зокрема, під час реставрації відновлять перекриття, дерев’яну частину даху, а найбільш пошкоджені елементи замінять. Окрім того, під час ремонтних робіт облаштують нове покриття на горищі, відреставрують покриття дзвіниці та малого храмового дзвону. Завершити усі роботи з реставрації даху мають до кінця 2019 року.
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